Milena Zárate, fiel a su estilo, nunca se guarda nada de lo que tenga que decir y opinar, en esta ocasión le soltó tremendo dardo a Christian Domínguez. "Te preocupas por 50 familias, pero no te preocupas por una que es la tuya", mencionó la colombiana generando molestias en el líder de la Gran Orquesta Internacional quien no dudó en defenderse explicando que por un viaje la relación no se podía malograr.