Michelle Soifer lamentó los comentarios y videos que circularon en las redes sociales tras ser pifiada en concierto de reguetón. La cantante urbana confesó que se sintió dolida, pero afirmó que ningún incidente la derrotará en su carrera musical. "No puedo decir que me siento 100 % feliz porque después de ver estas cosas me dolió mucho, pero tampoco es que me siente derrotada. Esas son experiencias y más adelante tener un poco más de cuidado", expresó.