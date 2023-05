Michelle Soifer se reafirmó al decir que nunca escuchó las pifias durante el concierto y no hace caso a los abucheos. "Sé con qué ponerme sensible y lo que me rompe el corazón es que haya poca empatía con el artista nacional, pero no me rompe el corazón un par de pifiadas e insultos, a mí no", expresó muy firme la cantante urbana.