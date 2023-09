Melissa Klug reveló por qué Samahara Lobatón no asistió al baby shower.

Melissa Klug rompió su silencio y aclaró el verdadero motivo por el cual su hija Samahara Lobatón no asistió al baby shower de Cayetana. La "Blanca de Chucuito" reveló que la influencer no pudo ir a la reunión familiar porque su nieta Xianna estaba enferma y la tuvo que cuidar. "La bebé está enfermita y tenía que cuidar a su hija", expresó la futura esposa de Jesús Barco a Ethel Pozo. Sin embargo, Janet Barboza celebró que Sam no haya ido porque así Klug no iba a renegar. "No le creo. Es una excusa de Samahara para no ir", acotó.