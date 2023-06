Melissa Klug se mostró muy emocionada al compartir el tierno regalo que le dio su hijo menor por el Día del Padre. "You are the best dad/mom ever and I love you very, very, very much", fue el mensaje que le escribió el hijo de Jefferson Farfán a la "Blanca de Chucuito". Este mensaje se traduce al español: "Eres la mejor mamá/papá del mundo y te amo muchísimo".