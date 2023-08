Janet Barboza se sinceró en vivo al revelar a nivel nacional que Jefferson Farfán fue su amor platónico tras celebrar la reconciliación entre el exfutbolista con su tío Luis "Cuto" Guadalupe. "En un momento fue mi amor platónico. Me parece guapísimo, me encanta Jefferson. Acá decimos las cosas claras, Jefferson Farfán es un líderl del fútbol y claro que me encanta y me parece guapísimo. Si me preguntan si tendría una cita con Farfán para conversar, ¿por qué no?", precisó la conductora.