Janet Barboza se sonroja tras bailar con Abel Lobatón: "Me puso nerviosa"

Abel Lobatón estuvo como invitado en 'América Hoy' y puso nerviosa a Janet Barboza tras sacarla a bailar. Todo sucedió cuando el exfutbolista estaba recalcando que no solo el físico es importante para conquistar a una mujer. En ese momento, quiso demostrar sus dotes en el baile y se acercó a la conductora, a quien pegó a su cuerpo y la agarró de la cintura. Esta acción hizo que la popular 'Retoquitos' se sonroje y haga una confesión. "Lo que ha causado Abel Lobatón esta mañana... Hace mucho que un hombre no me agarraba la cintura. Me ha sorprendido. Hace como 1 año que no tengo un hombre tan cerca y me ha puesto nerviosa", expresó la presentadora.