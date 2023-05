Florcita Polo aseguró que Néstor Villanueva le envía 250 soles por sus dos hijos semanalmente. "Cuando se le antoja pasa", expresó la hija de Susy Díaz. En otro momento, Flor aseguró que el padre de sus dos hijos acordó que no podía pagar mil soles mensuales así que por eso acordaron que pasarían 250 soles por semana. "Yo pago colegio particular para mis hijos. Soy una madre soltera porque eso no me alcanza para nada", sentenció.