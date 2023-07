Bryan Torres prefiere mantenerse al margen de los duros comentarios que dio Melissa Klug en los cuales se refirió a él como ‘chupe’ de Jefferson Farfán dejando en claro además que no aprobaría una relación entre él y su hija Samahara Lobatón. Por su parte, el cantante prefiere no dar comentario alguno pues alega que no la conoce y le merece respeto por su estado de gestación.