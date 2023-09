Brunella Horna hizo su ingreso triunfal en este 4to aniversario de América Hoy, y para romper el hielo dio detalles de cómo fue llamada para el magazine matutino. "Parece que fue ayer cuando me encontré con Papá Armando en la cochera del canal y me dijo 'te quiero en el programa el día de mañana' (...) No lo podía creer, me quedé calladita porque dice lo que se cuenta no sale", mencionó la empresaria chiclayana.