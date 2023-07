Abel Lobatón no se guardó nada y salió en defensa de su hija Samahara Lobatón que se ha visto en rumores de un romance con Bryan Torres, amigo de Jeffersón Farfán. El exfutbolista explicó que su hija está siendo responsable al conocer al cantante y que solo es eso y no hay nada más allá de lo evidente. Sin embargo, Melissa Klug si se mostró muy firme en su posición que no le gusta ese acercamiento entre Torres y su hija.