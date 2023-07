Peter (Adolfo Chuiman) se volvió a colocar su uniforme de mayordomo para sorprender a Francesca (Yvonne Frayssinet) tras la infidelidad de Diego. El mejor amigo de Maldini la buscó en su habitación para invitarle un coñac y reveló que en esta ocasión ella no tomará sola pues tendrá de su compañía. "Su coñac, Madame. Si me permite, hoy no voy a dejarla tomar sola", dijo Peter generando una sonrisa tierna de Francesca, quien estaba llorando desconsoladamente por la traición de su esposo.