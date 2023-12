July (Guadalupe Farfán) no soportó ver a Dolores (Devora Merino) con un supuesto paciente que tenía vendado toda el rostro y no dudó en lanzarse encima de él tras pensar que se trataba de Cristóbal (Franco Pennano). La enamorada de Jimmy le juró a su amiga que no era Montalbán y solo se trataba de un joven, pero la sobrina de Charo se lanzó encima del paciente. En ese momento, su jefa ingresó al despacho al escuchar los gritos y July tuvo que pedir disculpas al joven.