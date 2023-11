Joel se espantó al ver su rostro pintado de la peor manera

Joel (Erick Elera) recibió una preocupante llamada de Gaspar (Alejandro Villagomez), quien le contó que habían robado en su taller. El hijo se Charito salió corriendo de la casa de su pareja y llegó a su centro de trabajo muy preocupado. El novio de Teresita le informó sobre las cosas que faltaban, pero el peor momento llegó cuando le señalo lo que había pasado con su letrero. El cantante quedó espantado al ver su rostro pintarrajeado como un diablo.

Joel sorprendió con su lista de invitados a su boda

Ya no falta nada para el gran día de Joel con Patty (Melissa Paredes) y todos los detalles tienen que estar listos. Por ello, el hijo de Charito comenzó a escribir su lista de invitados para calcular los platos de comida y entre ellos no olvidó a su padre, Lucho (Bruno Odar). "La familia de mi viejo, ¿Cuántas familias tiene mi viejo? Ya no sé, son más de 100. Ay Dios, por qué es tan caro casarse", exclamó, dejando entrever que su papá podría regresar a 'Las Nuevas Lomas'.