Alessia cometerá una terrible imprudencia que podría acabar con la vida de Jimmy y Dolores. La hija de Diego estaba conducirá muy rápido frente al nerviosismo de Remo por las calles y no se dio cuenta que se cruzaría con la moto de su ex Jaimito que tenía como pasajera a la amiga de July. La chef frenará en seco y entre gritos al no saber lo que le sucedió a Jimmy y la joven enfermera. ¿Sobrevivirán?