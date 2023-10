Jimmy choteó a Kimberly y Alessia lo celebró: "Ya no vuelvas".

Kimberly (Brenda Matos) le lanzó una fuerte cachetada a Jimmy (Jorge Guerra) luego que la choteara de la peor manera. El hijo de Charo le pidió a su ex que no lo vuelva a buscar para evitar problemas con Japy. "Tú deberías estar con tu enamorado y no acá conmigo. Tú me traiste muchos problemas, gracias por visitarme, pero hasta acá nomás. Ya no vuelvas", expresó el hermano de Joel. Toda la escena fue presenciada por Alessia (Karime Scander), quien se alegró, pero se dio cuenta que ya no tiene una relación con Jaimito.