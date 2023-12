Fernanda sorprendió a Francesca con inesperada noticia.

Francesca (Yvonne Frayssinet) se armó de valor y tras hablar con su hija Rafaella, llamó a su nieta Fernanda (Nataniel Sánchez) para preguntarle si le gustaría regresar a Perú para pasar Navidad juntas. Pero la expareja de Joel le dio una mala noticia al decirle que ya tenía planes. "No te sientas mal, Fernandita. Solo que me entró la nostalgia, pensé que sería buena idea pasar las fiestas navideñas. Pero no te preocupes, ya habrá ocasión de vernos. Yo también te quiero", expresó Maldini.