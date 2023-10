Dolores (Devora Merino) le pidió ayuda a Jimmy (Jorge Guerra) para que le acompañe a un restaurante económico y poder almorzar. La amiga de July no dudó en decirle a Jaimito que la acompañe a comer y él aceptó. Ella le agradeció efusivamente el gesto, pero no imaginó que el hijo de Charo abriera su corazón para contarle que está triste porque vio a su ex Alessia besando a Remo. La joven lo consoló e intentará hacer un divertido juego para sacarle una sonrisa a Jimmy.