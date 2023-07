Cristóbal (Franco Pennano) quedó decepcionado de Laia (Alex Béjar) tras hablar despectivamente de su familia por perder el duelo de cocina frente a Alessia. El amigo de July intentó consolar a su novia, pero ella aseguró que su hermana no mereció ganar el puesto como chef principal y aseguró que Montalbán siempre será mozo. "Creí que esto iba a funcionar, pero no. Ya no pienso igual, ya no siento igual, Laia hasta aquí llegamos", refirió Cris.