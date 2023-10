Cristóbal (Franco Pennano) no puede sacar a July (Guadalupe Farfán) de su cabeza y soñó con ella al recordarla con su nuevo cambio de look. En sus sueños, el hermano de Alessia espiaba la casa de los Gonzales para poder ver lo que hace July y en ese momento apareció con un sensual vestido para preguntarle el motivo por el cual no deja de buscarla. "Todo el tiempo está pendiente de mí", dijo. Montalbán se despertó y no entendió por qué no deja de pensar en July. ¿Se está enamorando?