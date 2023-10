Los padres de July (Guadalupe Farfán) interrumpieron la casa de Francesca para buscar a Cristóbal (Franco Pennano) y hablar del rescate de su hija. Justo y Rosa hablarán seriamente con Montalbán por el acto valiente que tuvo en arriesgar su vida por July. Esto no será bien visto por Maldini ya que no quiere que los jóvenes sean pareja. Además, Charo regresará de Canadá y será enfrentada por los papás de July por no cuidarla como lo prometió.