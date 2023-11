Cristóbal reclamó a July por visitar a Benjamín: "Es un manipulador"

Luego de saber que July (Guadalupe Farfán) visitó a Benjamín (Vasco Rodríguez) en el centro de salud mental, Cristóbal (Franco Pennano) no dudó en reclamarle a la enfermera por acercarse a su secuestrador. Ella le explicó que tuvo la necesidad de entender el porqué le había hecho tanto daño, pero cuando lo vio solo sintió mucha pena. Sin embargo, el fotógrafo insistió que es una mala persona. "Definitivamente, no está bien de la cabeza. Es una persona manipuladora y está mal de la cabeza. Él está obsesionado contigo y prométeme que no vas a volver a buscarlo", expresó y a lo que la sobrina de Charo le aseguró que no volverá a verlo.