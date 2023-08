Kimberly (Brenda Matos) no imaginó que Cristóbal (Franco Pennano) le daría unas duras palabras al ver que ella compartió las fotos que él le realizó para una gran campaña publicitaria. El hermano de Alessia no perdonó la traición de la ex de Jimmy y ella juró que nunca le jugó sucio. La modelo no soportó el enfrentamiento con su futura conquista y cayó desmayada en medio de la calle. Cris pidió ayuda a July para que Kim recupere la razón.