Carmen (Teddy Guzmán) quedó sorprendida cuando su hija Claudia Llanos (Úrsula Boza) no acabó con su vida y se puso a llorar desconsoladamente mientras le pedía perdón. ¿Será parte de un nuevo plan de la "Mirada de tiburón"? Claudia tendrá la ayuda de algunas reclusas del penal para que dejen sola a su mamá y aprovechará en conversar con ella. "Mamá, mamá, mamá, perdóname, mamá. Ya no puedo sola, ya no puedo más. Perdóname. Te extrañé mucho", dijo Llanos entre lágrimas.