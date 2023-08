Alessia (Karina Scander) decidió darle una nueva oportunidad a Jimmy (Jorge Guerra) y lo perdonó por su beso con Laia (Alex Béjar). La joven chef ya no quiso estar peleada con su pareja y le pidió perdón por no confiar en él, pues no creyó que la española tuvo la culpa de todo. "Me molestó que Laia te besara, pero entiendo que tú solo querías ayudar. El beso fue de la nada, imposible evitarlo", dijo la hija de Diego, para luego sellar el momento con un romántico beso.