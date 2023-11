Alessia (Karime Scander) buscará a Jimmy (Jorge Guerra) para rogarle retomar su relación tras enterarse de toda la verdad. "Quiero que me des otra oportunidad, que nos demos la oportunidad de ser felices de nuevo", le suplicó Montalbán al hermano de Joel, quien solo atinó a mirarla fijamente. ¿Aceptará? Por otro lado, la maldad de la mamá de Diego no tendrá límite y le gritará a Macarena que ella es hija de la amante de su exesposo. "No te parí, no eres mi sangre", gritaba.