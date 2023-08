Alessia lanzó duro dardo contra Francesca: "Te pareces a Diego"

Alessia (Karime Scander) se enfrentó a Francesca (Yvonne Frayssinet) para defender su amor por Jimmy luego de que en la última reunión de socios intentaran humillarlo. La popular 'Madame' intentó convencerla de que no podía combinar su relación amorosa con negocios y que esa era una de las razones por las cuales no salía con sus empleados. Sus palabras no fueron del agrado de la joven chef y lanzó un duro dardo, recordándole a Diego Montalbán (Giovanni Ciccia). "Yo agradezco muchísimo la oportunidad, pero no a costa de avergonzar a la persona que amo. Ya te pareces a mi papá. Es lo que pienso", expresó enojada.