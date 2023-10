Alessia (Karime Scander) explotará de furia al ver a Jimmy (Jorge Guerra) y Dolores (Devora Merino) besándose apasionadamente en el baño del restaurante Francesca's. La chef no soportará ver a su ex así y sacará de los pelos a la joven enfermera. Además, Francesca no tendrá mejor idea que robarle un beso a Luigi para que Diego Montalbán la deje de una vez por todas en paz. "Piensas que Luigi está conmigo por mi fortuna y te equivocas", expresó antes del ósculo.