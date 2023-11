Alessia (Karime Scander) se puso nostálgica tras ser choteada por Jimmy y le aconsejó a su hermano Cristóbal (Franco Pennano) que recupere el amor de July (Guadalupe Farfán) para que ambos sean felices. "No deberías rendirte. Si de verdad la quieres, lucha por ella. July es una linda persona y ustedes serían una pareja increíble", expresó Ale, pero Cris le contó que July le dijo que no lo ama. Pese a todo, la chef le dijo que no debe rendirse.