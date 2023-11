Cristóbal se enfrentó a Diego por su amor a July: "La amo y no voy a cambiar"

Cristóbal (Franco Pennano) no soportó que su padre le prohibiera enamorarse de July (Guadalupe Farfán) y no dudó en defender sus sentimientos por ella. "July es una chica maravillosa, valiente, franca y qué tiene de racional que esté enamorado de ella. Lo que siento por July es amor. Así me mude del planeta, lo que siento por July no va a cambiar. Yo no te odio como tú odiaste a tu padre", exclamó muy molesto cuando Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) le pedía que se vaya lejos para que olvide a la enfermera.