Charito quedó en shock al ver su cocina quemada por culpa de Pepe y Tito

Luego de su cita con Tony Beteta (Mariano Sabato), Charito (Mónica Sánchez) llegó a su casa muy tranquila, sin imaginar lo que había pasado con su cocina. Y es que, Pepe y Tito intentaron preparar el almuerzo, pero terminaron incendiando las hornillas y la cortina. La matriarca de los Gonzales quedó en shock y me mostró muy furiosa por lo sucedido. La situación empeoró cuando los fieles amigos le echaron la culpa por no haber cocinado antes de salir. "No puedo creer lo irresponsable que son. Me voy porque me da la gana de distraerme un segundo y miren como encuentro todo. Ahora quiero que dejen mi cocina tal y como la encontraron", exclamó muy molesta.