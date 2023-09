Alessia (Karime Scander) le contó a su padre que Jimmy (Jorge Guerra) terminó con ella y le mostró el video donde aparentemente le golpea a Remo. Diego Montalbán se mostró furioso con el hijo de Charito, pero luego se calmó al ver a su hija envuelta en llanto. "Le di la espalda cuando más me necesitaba. Es mi culpa que me haya terminado. Yo lo quiero y no sabes como me duele", dijo la joven chef, mientras era consolada por su progenitor.