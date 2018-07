Así calificó Tula Rodríguez a Gino Pesaressi: "El Peor baile que he visto"

La recta final de Amigos y Rivales está cada vez más cerca y los participantes sienten más presión en cada baile. Este fin de semana Gino Pesaressi fue duramente calificado por Tula Rodríguez y Belén Estevez. ¿Qué dijeron?

Luego de que Gino Pesaressi y su pareja bailarn "She bang" de Ricky Martín, Tula Rodríguez dijo: "Es el peor baile que he visto bailar a Gino Pesaressi, es una pena porque a mi me encanta la performance que él nos ha presentado, lo siento pero hoy no es tu noche".

Este comentario no le hizo nada de gracia al también guerrero, pero finalmente aceptó la decisión del jurado, Belén Estevez también respaldaría a Tula Rodríguez ¿Estás de acuerdo con la decisión del jurado?