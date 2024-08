"Quiero dejar el Grupo Néctar": Johnny dejó en shock a Marcial

El empresario se mostró desconcertado y le pidió explicaciones. "Quiero descansar, compartir más con la familia, estar en casa, dejar las trasnochadas, los viajes y darles todo lo que no les pude dar por estar en el grupo. No quiero perderme los mejores años de Pierito y darme cuenta de que mis hijos son hombres, y que no los he forjado", respondió Johnny.