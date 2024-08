Kike advertirá a Johnny sobre su permanencia en Néctar (AVANCE)

Johnny enfureció al ver a Chacal (Emilram Cossio) conversando con Deyvis (Dominick Oré) y no dudó en enfrentarlo. El cantante lo agarró del pecho muy molesto y el delincuente le aseguró que no se va a librar de él tan fácilmente. Asimismo, no tuvo reparo en amenazar la vida de su hijo si no cumplía con pagarle. "Tu chibolo es muy bonito, sería una pena que le suceda un accidente", dijo y a lo que el cumbiambero salió corriendo detrás de su pequeño.