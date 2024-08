Javier lanzó advertencia a Johnny por despedirlo

Javier nunca imaginó que Johnny (Reynaldo Pacheco) lo golpearía y despediría del Grupo Néctar por agredir a Hellen. "Yo no voy a tolerar a un abusivo. Hasta aquí llegamos", dijo el cantante muy molesto y a lo que el joven no dudó en lanzarle una advertencia. "Tú no me puedes botar por algo de mi vida privada. Por más Johnny Orosco que seas, te vas a arrepentir", exclamó.