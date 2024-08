Hellen rechazó a Deyvis tras declaración de amor: "Seamos amigos"

Hellen (Daniela Feijoó) salió corriendo detrás de Deyvis (Dominick Oré) luego de darse cuenta de que algo andaba mal, pues el joven no pudo presentar bien su exposición cuando ambos habían quedado en hacer su proyecto juntos. "Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa?, desde ayer estás actuando muy raro, no quisiste entrar a mi casa y hoy me miras como si hubiera hecho algo malo", exclamó la estudiante.