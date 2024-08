Johnny decidió dejar atrás su sueño de convertirse en estrella internacional al ver que no lograba la popularidad que quería con el Grupo Néctar. El cantante aseguró que extrañaba a su hijo y que no podía seguir mandando poco dinero a su familia. "Me voy. Mi sueño en Argentina se terminó. No tiene sentido estar lejos de mi mujer y que no haya resultados", exclamó antes de volver a Perú.