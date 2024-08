¿Deyvis terminará con Hellen por infidelidad con Javier? (AVANCE)

Hellen se sorprendió cuando Javier la buscó para pedirle una oportunidad, pese a que ya se encuentra de enamorada con Deyvis. La joven estudiante lo despreció de la peor manera por engañarla y golpearla. "No me toques, no quiero que me busques ni me llames más. Te voy a denunciar por acoso", exclamó y a lo que el cantante le advirtió que no la dejará tranquila.