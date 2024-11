Adriana (Sirena Ortiz) no deja en paz a Deyvis (Mario Cortijo) y durante una entrevista para televisión no tuvo reparo en hablar mal de él. Según la joven, el cumbiambero "sigue ardido. Desde que le terminé no ha vuelto a dirigirme la palabra. Sí, fui yo (terminé con él). Deyvis ya supérame. Olvídate de mí y deja tus malas vibras", expresó la periodista.