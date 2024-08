Deyvis rogó a su padre Johnny que no se vaya al extranjero

En la noche previa a que Johnny (Reynaldo Pacheco) se vaya a Argentina a internacionalizar su música, Deyvis (Dominick Oré) le rogó que no se vaya. El pequeño no pudo contener las lágrimas al pedirle a su padre que no lo deje; sin embargo, el cantante le explicó que todo lo hace por el bien de la familia para que no les falte nada.