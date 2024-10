Deyvis (Mario Cortijo) no podrá aguantar más las escenas de celos de Adriana (Sirena Ortiz) y estallará en su contra. El joven cantante expresará todo su fastidio por los problemas que le ocasiona su pareja. "Yo estoy cansado de que no pase ni una semana en la cual no me haces un problema por una tontería", exclamará furioso.