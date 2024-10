Adriana estallará de celos por Deyvis (AVANCE)

Deyvis tomó la decisión de terminar con Adriana Rodríguez luego de las escenas de celos que le hizo. Sin embargo, la joven no quiso que su historia de amor se acabe y le rogó para seguir juntos. "Tú me gustas mucho. Te juro que voy a esforzarme en cambiar, ya no me voy a poner celosa ni reclamar nada. Por favor, no me dejes", dijo y le dio un beso para convencerlo.