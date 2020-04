¿El romance secreto de Inés y Camilo quedará al descubierto?

Este lunes en Te volveré a encontrar, Inés y Camilo no podrán negar sus sentimientos y se besarán apasionadamente en la cocina, pero alguien llegará en ese momento y estará a punto de descubrirlos.

Por otro lado, la llegada de una sensual mujer al campamento provocará los celos de Emilia, quien no soportará más y le reclamará a Máximo que no sea una prioridad en su vida. No te lo pierdas hoy a las 9:30 p. m.

