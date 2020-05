Paolo quedó devastado al descubrir secreto de Inés antes de su boda

La llegada de Eva provocará que Paolo dude del amor que siente por Inés.

Paolo (Pablo Heredia) quedó devastado al descubrir secreto de Inés (Maju Mantilla) cuando hablaba con Eva sobre sus verdaderos sentimientos con el hermano de Camilo. "Me caso con la persona que me da la posibilidad de ser feliz, pero no con la misma pasión", sentenció.

Paolo escuchó toda la conversación y le pidió una explicación a su prometida, pero no le creyó nada ya que se sintió como el premio consuelo. Al final, el hermano de Nicolás se fue de la casa para pensar mejor sobre su futuro con Inés.

