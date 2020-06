Paolo encaró a Camilo por su traición y ocurrió lo peor

Paolo buscó explicaciones, pero no imaginó lo que le confesaría su hermano en plena discusión.

Paolo (Pablo Heredia) tomó valor y buscó a Camilo (George Slebi) para que le explique todo el romance que tuvo con su esposa Inés (Maju Mantilla). El papá de Vanessa confesó a su hermano la historia de amor que vivió 10 años atrás con la diseñadora.

Camilo pidió perdón por no contarle la verdad a Paolo desde un principio. El doctor no soportó al escuchar decir a su hermano que aún ama a Inés y no dudó en golpearlo hasta dejarlo en el piso.

Camilo "destruyó" a Antonella al revelarle detalles de su infidelidad