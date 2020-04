Nicolás terminó para siempre con Barbie para conquistar a Lucy.

¡Desconsolada! Nicolás (Nicola Porcella) terminó para siempre con Barbie (Mayra Goñi) tras el enfrentamiento con Lucy (Alondra García Miró) en los camerinos. El menor de los hermanos Valdemar fue citado por la hija de Estrella para arreglar su supuesta relación, pero él se cansó de sus reclamos.

Nicolás se sinceró con Barbie y a la vez le rompió el corazón al confesarle que si bien se llevan muy bien, él no tenía pensado planes a futuro con ella. "No confundas las cosas. Mejor hasta acá no más. Chao", sentenció Nico.

Barbie empujó a Lucy tras encontrarla junto a Nicolás