Camilo quiso besar a Antonella y ella lo rechazó

¡No olvida! Antonella puso en su sitio a su ex pareja

¡Perdona, pero no olvida! Antonella (Milene Vásquez) y Camilo retomaron su amistad luego de que ella sufriera terrible accidente, sin embargo este acercamiento hizo creer a Valdelomar que podría reconquistar a su ex esposa, pero no fue así.

Camilo le contaba sus nuevos proyectos a su ex cuando de pronto se acercó y la besó, pero de inmediato Antonella le dijo que no confunda las cosas que ella no olvida todo lo que pasó.