Barbie regresó para apoyar a Nicolás tras atentado contra su vida

Bárbara lloró desconsoladamente al ver a Nicolás entre la vida y la muerte.

Barbie (Mayra Goñi) regresó de Estados Unidos tras enterarse que Nicolás (Nicola Porcella) sufrió un atentado contra su vida. La hija de Estrella llegó a la clínica para ver a Nico y no dudó en hacerle una tierna promesa de amor.

➤ Mira: Nicolás "humilló" a Barbie tras descubrir su terrible engaño

Bárbara lloró desconsoladamente al enterarse que Nicolás quedó en coma y no se sabía cuando iba a despertar. "Perdóname por dejarte. Te juro que lo hice porque te quiero. No sabía que hacer. Tienes que ponerte bien y despertar. Te juro que nunca más me iré de tu lado", prometió Barbie.

Todos los episodios de Te volveré a encontrar en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Lucy quedó decepcionada de Paolo tras verlo junto a Rubí