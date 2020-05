Antonella enfrentará a Camilo por engañarla con Eva (AVANCE)

Este viernes a las 9:30 p. m. Te volveré a encontrar en América Televisión.

Este viernes en Te volveré a encontrar, Antonella (Milene Vásquez) se armará de valor y llamará a la casa de Eva (Marisa Minetti) para comprobar quién es la mujer que le está quitando a su esposo. Camilo (George Slebi) se verá enfrentado por su traición y recibirá tremenda cachetada.

➤ Mira:Camilo y Eva tuvieron noche de pasión

Por otro lado, Lucy (Alondra García Miró) será descubierta por una persona que no imaginó volver a ver. Además, Rosa María (Denisse Dibós) no aguantará más a Milena (Johanna San Miguel), quien le recordará que todo fue su culpa porque estuvo con Máximo. No te lo pierdas hoy a las 9:30 p. m.

Todos los episodios de Te volveré a encontrar en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Antonella descubrió engaño de Camilo y Eva